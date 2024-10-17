«Разводитесь и спите с кем хотите»: Ксения Бородина отреагировала на измену Natan с Лерчек

Российская телеведущая Ксения Бородина прокомментировала измену певца Natan (настоящее имя Натан Миров) с блогершей Лерчек (Валерия Чекалина) на проекте «Звезды в джунглях». Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«Мне очень жаль жену, о ее чувствах никто в тот момент не думал. Я всегда говорю: разводитесь и спите с кем хотите», — поделилась артистка.

11 октября в Сети появилось видео, на котором Лерчек сидела на коленях у Natan. Звезды ушли подальше от камер и остальных участников проекта «Звезды в джунглях». Они страстно целовались и обнимались несмотря на то, что музыкант женат.

15 октября Natan подтвердил, что между ним и Лерчек возникла симпатия на шоу. Артист уточнил, что огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Исполнитель подчеркнул, что перестал осознавать, где реальность на проекте и потерял контроль. Он добавил, что приложит все усилия, чтобы сохранить семью.

Певец состоит в браке с дизайнером Анастасией Швецовой с 2012 года. У них есть двое детей. Летом текущего года артист на шоу «Злые языки» уже извинялся перед женой за измены.

Ранее Ксения Бородина рассказала о желании уехать из России.