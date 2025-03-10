«Я в шоке»: Алена Водонаева оказалась в больнице из-за испорченного паркета

Алена Водонаева столкнулась с бытовыми проблемами в одной из своих квартир. Они привели к тому, что знаменитости пришлось обратиться в больницу из-за проблем с дыханием.

42-летняя экс-участница «Дома-2» рассказала, что представитель газовой компании во время плановой проверки задел трубу с горячей водой. В квартире случился потоп, из-за которого пострадал дорогостоящий паркет. Пострадали и соседи звезды снизу.

Водонаева постаралась спасти поврежденный паркет. Газовая компания предоставила звезде тепловую пушку, которую нужно включать при закрытых окнах. Алена, на всякий случай, в этот момент находилась в квартире в целях безопасности, так как в ее доме газовые трубы.

Последствия от работающего электроприбора появились наутро: звезда начала задыхаться. Самочувствие Водонаевой настолько ухудшилось, что ей пришлось обратиться в больницу.

Телеведущая провела полдня в больнице из-за пушки. Ей прописали курс капельниц и ежедневные ингаляции.

«Сказать, что я в шоке от того, что происходит, не сказать ничего», — заявила Водонаева.

Кроме того, знаменитость предположила, что пушка не поможет высушить паркет, поскольку под ним много воды. Подписчики также посоветовали Алене бросить эту затею и заняться здоровьем.

Ранее Алена Водонаева назвала коллег по шоу-бизнесу «скучными и безликими».