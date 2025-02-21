«Скучные, однотипные, безликие»: Алена Водонаева поделилась мнением о коллегах по шоу-бизнесу

Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева высказалась о коллегах по шоу-бизнесу. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Один из подписчиков инфлюэнсера поинтересовался, кого она считает «самым пресным персонажем» в шоу-бизнесе. В ответ Водонаева не стала выделять кого-то одного, однако заверила, что таких много.

«Их большинство. Скучных, однотипных, безликих, некрасивых. Поэтому так ценю и уважаю талант, харизму и уникальную красоту», — поделилась артистка.

В то же время Алена уточнила, что в отечественном шоу-бизнесе все равно есть люди, которые вызывают у нее симпатию.

«Бриллианты-то на небосводе шоубиза все равно есть. Редкие, яркие, ядовитые», — добавила блогер.

Напомним, Алена Водонаева прославилась благодаря шоу «Дом-2», на которое она попала в 2004 году. Она принимала участие в проекте на протяжении почти трех лет и считалась одной из самых скандальных его участниц.

После «Дома-2» артистка продолжила карьеру на телевидении. Она работала ведущей таких телешоу, как «Голая десятка», «Спокойной ночи, мужики!», «Каникулы в Мексике-2». В феврале 2022 года стала участницей нового сезона шоу «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ.

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