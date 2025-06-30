«Я в растерянности, очень много соблазнов»: актер Максим Матвеев высказался о семейной жизни

Муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев откровенно рассказал о жизни с актрисой и воспитании детей. В беседе со Светланой Бондарчук в YouTube-шоу «Света вокруг света» артист раскрыл, с какими трудностями сталкивается в семейной жизни.

Максим Матвеев уже 14 лет живет в браке с Елизаветой Боярской, пара воспитывает двоих сыновей — 13-летнего Андрея и 6-летнего Григория. Звезда сериала «Триггер» признался, что испытывает большие трудности в семье. Так, иногда он не знает, как вести себя с детьми.

«Я не знаю, как правильно воспитывать детей. Я в растерянности, в перманентном состоянии прекрасной растерянности. Иногда я вхожу в состояние непонимания, как сделать верно. Это странное и тяжелое чувство. С одной стороны, я понимаю, что нужно дать человеку свободу самовыражения. Но это очень непросто», — поделился Максим Матвеев.

Артист отметил, что современных детей окружает множество соблазнов. В качестве примера Максим Матвеев привел различные гаджеты, которые могут негативно влиять на детское сознание.

«У нас не было гаджетов. Мы не знаем, как с ними взаимодействовать — не знаем, насколько это плохо или полезно. Мы не знаем, как они влияют на детский мозг. Я понимаю, что дети видят все, что хотят. И даже если наложить контроль на просмотр, от него ничего не уйдет», — заявил супруг Елизаветы Боярской.

Актер объясняет: он просто хочет, чтобы его сыновья были счастливы. По словам Максима Матвеева, в отличие от многих своих коллег, он не станет препятствовать, если мальчики захотят пойти по его стопам: «Если они выберут для самореализации этот путь, я буду не против».

Ранее Максим Матвеев раскрыл, как относится к любовным сценам в кино с участием жены: «Это — часть нашей работы».