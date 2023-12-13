«Я в пентхаусе, а они рядышком»: Киркоров планирует переселить своих детей

Король поп-музыки Филипп Киркоров сейчас проживает в элитном особняке в Подмосковье, но обустраивает квартиру в центре Москвы. Артист купил апартаменты в Филипповском переулке площадью более 500 квадратных метров. Сейчас там идет ремонт. Певец признался, что дети не все время будут жить с ним — оказывается, у них есть своя квартира.

Певец немного рассказал о ходе строительства своего пентхауса. В доме звезды будет система «умный дом», которую он установил собственными руками. Киркоров не скрывает, что там будут унитазы с подогревом. Также он планирует построить зимний сад, который бы вдохновлял его на написание новых песен.

Киркоров отметил, что через пару лет его дети захотят жить самостоятельно.

«Поэтому я уже готовлю им дом, делаю так, чтобы они жили рядом со мной. Я в пентхаусе, а они рядышком. Мои друзья мне обустраивают квартиру, делают целый целый арт-объект», — цитирует Филиппа mk.ru.

Артист уточнил, что ремонт в обеих квартирах завершится к 30 апреля, ко дню рождения Киркорова. Праздник он планирует встретить на террасе, откуда видны Кремль и Храм Христа Спасителя.

Ранее мы писали, что Киркоров подал иск к Успенской на 10 миллионов рублей.