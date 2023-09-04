«Я в Париже»: Анфиса Чехова не пришла к сыну на линейку из-за новой влюбленности

Телеведущая Анфиса Чехова пропустила первое сентября 11-летнего сына из-за страсти к путешествиям: сейчас она находится в столице Франции. Однако звезда призналась, что сам мальчик тоже не был на торжественной линейке.

Еще в августе Анфиса Чехова отправилась в Монако, где насладилась вдохновляющими пейзажами и даже смогла окунуться в местную светскую жизнь. Но 45-летней ведущей этого явно не хватило, и через какое-то время она поехала покорять Париж.

Отдыхает знаменитость без 11-летнего сына Соломона, так как он гостит у родственников. Анфиса добавила, что в этом году они с мальчиком снова пропустили первое сентября.

«Соломон, потому что все еще находится с папой и бабушкой-дедушкой в Грузии, я, потому что влюблена в Париж или в Париже...», – пояснила она.

В конце телеведущая пожелала всем школьникам хорошего учебного года.

Подписчики искренне порадовались за Анфису Чехову и в комментариях засыпали ее комплиментами.

«Ну что за девушка-красотка! Глаз не отвести!», «Любовь «к Парижу» делает тебя еще более неотразимой», – отмечают пользователи Сети.

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