«Я в одних носках»: молодая жена Кузьмина рассказала, как музыкант выставил ее из дома

Музыкант Владимир Кузьмин транслирует в соцсетях счастливую жизнь с супругой Екатериной Трофимовой. Влюбленные расставались после 17 лет брака, а в 2020 году еще раз поженились. Недавно красавица рассказала о неприятном инциденте, который случился в их семье.

Трофимова поделилась в личном микроблоге, что муж буквально выставил ее из дома в одних носках. Ситуация показалась подписчикам очень странной, но женщина объяснила, что супруг сделал это случайно.

По словам Екатерины, она несколько часов простояла в подъезде, пока музыкант спал дома. Дело в том, что женщина вышла подышать свежим воздухом на балкон в подъезде и забыла предупредить об этом любимого. Он вернулся домой и со спокойной совестью написал жене: «Я дома, уже поздно, ложусь спать».

Трофимова поделилась своими эмоциями с поклонниками.

«Через пару часов выясняется, что я в одних носках, замерзшая стою в подъезде», – рассказала женщина.

Супруга знаменитости призналась, что не сразу поняла, как оказалась на улице. Она вспоминает, что Владимир обещал ей не запирать входную дверь, а получилось ровно наоборот. В итоге женщине пришлось ждать, пока избранник откроет ей дверь.

Ранее мы писали о том, как Лайма Вайкуле высказалась об исчезновении Кузьмина и заявила, что он «прозевал время».