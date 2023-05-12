«Выпивает»: известная певица высказалась о состоянии исчезнувшего Владимира Кузьмина
Лайма Вайкуле высказалась об исчезновении Кузьмина и заявила, что он «прозевал время».
Фото: Starface.ru
В последнее время все внимание публики приковано к Владимиру Кузьмину. Дело в том, что мужчина уже больше года не появлялся на светских мероприятиях и не общался с прессой. Лайма Вайкуле является давней знакомой музыканта, вот почему в интервью для шоу «И грянул Грэм» она решила прокомментировать ситуацию.
По словам певицы, Кузьмин «был нормальным человеком». Однако теперь у нее возникли сомнения насчет состояния музыканта. Вайкуле предположила, что мужчина мог пострадать от алкогольной зависимости. При этом точной информацией она, как и все, не располагает.
«Вот ничего не знаю, что он, где он. Ну, может, он устал, может, выпивает. Прозевал это время», — высказалась артистка.
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