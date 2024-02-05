«Я в новой версии»: Анна Седокова сменила имидж

Певица Анна Седокова снова экспериментирует с внешностью. Накануне артистка удивила новым образом — она перекрасилась в блонд в технике AirTouch, а также нарастила волосы. Знаменитость опубликовала фото в новом образе в соцсети.

«А вот и мои перемены, и это не новая я. Это все та же я. Просто в новой версии», — написала певица.

Напомним, Анна Седокова прославилась благодаря группе «ВИА Гра», где была с рыжими волосами. С тех пор прошло много лет, певица уже давно отказалась от огненно-красного оттенка волос. Теперь артистка отдает предпочтение более спокойным оттенкам.

Ранее мы писали о том, что актриса Юлия Снигирь пришла на премьеру фильма «Мастер и Маргарита» в черном платье с кристаллами. В беседе с журналистами Юлия отметила, что ее наряд от дизайнера Саши Терехова. По предварительным данным, платье артистки стоит от 350 до 400 тысяч рублей.