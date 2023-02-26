«Я в международном розыске»: Николай Басков рассказал о наболевшем

Николай Басков рассказал, почему не хочет гастролировать за рубежом. Дело в том, что он не мыслит свою жизнь без русского мата, щедрой русской души и русского языка.

Певец признался, что находится в международном розыске. Кроме того, в каких-то странах он под санкциями. Также Басков не имеет двойного гражданства, недвижимости или счетов в другой стране.

Басков отметил, что 7-10 лет назад отказался от зарубежных контрактов.

Ранее мы писали, что Басков выдал секрет сестер Зайцевых.