15:29, 26 февраля 2023
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«Я в международном розыске»: Николай Басков рассказал о наболевшем
Николай Басков признался в сложном положении: «Я в международном розыске».
Фото: Starface.ru
Николай Басков рассказал, почему не хочет гастролировать за рубежом. Дело в том, что он не мыслит свою жизнь без русского мата, щедрой русской души и русского языка.
Певец признался, что находится в международном розыске. Кроме того, в каких-то странах он под санкциями. Также Басков не имеет двойного гражданства, недвижимости или счетов в другой стране.
Басков отметил, что 7-10 лет назад отказался от зарубежных контрактов.
Ранее мы писали, что Басков выдал секрет сестер Зайцевых.
Источник фото:Starface.ru
Источник:НТВ
Автор:Галина СьюТеги: