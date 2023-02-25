Басков выдал секрет сестер Зайцевых: «пробуждаются после секса со мной и с Лазаревым»

На проекте «Ну-ка, все вместе!. Битва сезонов» телеведущий Николай Басков сделал заявление после выступления итальянца.

Джованни Костелло, исполнивший песню «Жестокая любовь» (репертуар Филиппа Киркорова), потряс не только публику, но и жюри. Басков воспользовался моментом.

Дело в том, что ведущий отметил, что сестры Зайцевы растаяли, глядя на иностранца. По его предположениям, у них есть портрет итальянца, а утром они «пробуждаются после секса со Басковым и с Лазаревым», а потом целуют портрет Джованни Костелло.

Татьяна Зайцева призналась, что она с сестрой визжала от радости, увидев Джованни на сцене. Кроме того, девушки предложили певцу остаться с ними в России.