«Я в магазине свадебных платьев»: Алина Загитова сообщила радостную новость

21-летняя Алина Загитова заинтриговала поклонников свежим снимком в белом платье. В своем Telegram-канале фигуристка рассказала, зачем ездила в свадебный салон.

Девушка предпочитает не делиться подробностями из личной жизни и никогда не говорила, что у нее есть ухажер. Однако на днях олимпийская чемпионка выложила кадры из свадебного салона, после чего подписчики предположили, что она собирается под венец.

«Я в магазине свадебных платьев. Интересно, к чему это», – заявила Алина Загитова.

Некоторые фанаты заметили, что на фотографии стоит не сама фигуристка. Дело в том, что девушку в свадебном платье сняли со спины, и у нее совершенно другой цвет волос, нежели у Загитовой.

Вчера вечером чемпионка решила ответить сразу на все комментарии от поклонников.

«Для самых бдительных: я думаю, что вы поняли, почему я вчера ездила в свадебный салон. И, на минуточку, платье было надето не на мне, а на моей подруге», – подчеркнула она.

Оказывается, свадебная фата была лишь частью костюма в новом показательном номере Алины Загитовой. Фигуристка выступила в передаче звездного тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

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