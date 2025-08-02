«Я в курсе»: адвокат Дмитрия Диброва дал первый комментарий о разводе телеведущего

Телеведущий Дмитрий Дибров не комментирует появившуюся информацию о неверности жены Полины, которая на 30 лет моложе него. В случае начала бракоразводного процесса интересы экс-ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?» может представлять звездный адвокат Александр Добровинский, который косвенно подтвердил эту информацию.

Он отказался говорить о деле семьи Дибровых, однако, ответил на вопрос о предстоящем разделе имущества пары.

«Я в курсе очень», — сказал Добровинский в беседе с Teleprogramma.org.

При этом он подчеркнул, что не может давать комментарии по делу без получения разрешения от клиента. Добровинский пообещал журналистам узнать у Диброва, может ли он говорить о деле публично.

«Без разрешения клиента не могу комментировать», - сказал адвокат.

Пока официально Дибровы не подали заявление на развод. Напомним, Александр Добровинский не так давно завершил громкий бракоразводный процесс певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

Предполагаемый любовник 35-летней Дибровой, бизнесмен Роман Товстик оказался другом близкой подруги Полины и отцом шестерых детей. После разгоревшегося скандала он сообщил, что разводится с женой после 19 лет брака. При этом сами Дибровы хранят молчание.

Ранее сообщалось, что заработки 65-летнего Дмитрия Диброва оказались в десятки раз меньше его 50-летнего соперника. При этом гонорары телеведущего на фоне разгоревшегося скандала из-за измен жены могут повыситься в два раза.