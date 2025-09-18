«Я в этом не участвовала»: внучка Светланы Светличной отреагировала на слухи про бабушку

Внучка актрисы Светланы Светличной Мария Ивашова отреагировала на слухи о бабушке. Она опровергла, будто семья сдала знаменитость в психбольницу.

Подробности приводит StarHit.

По словам Марии, когда Светличную госпитализировали в больницу, а семья приехала забирать, то ее не отпустили.

«Спускается главный врач и говорит: „Я ее не отпущу. Она напала на медсестру и покусала ее“. Так ее и перевезли в психиатрическую клинику — поэтому не надо говорить, что мы сдали ее туда. Я вообще в этом не участвовала», - поделилась внучка актрисы.

Ивашову обвиняли в желании завладеть имуществом Светличной – она же говорит, что все хотели помочь ей. Мария рассказала, что от скуки актриса звонила в скорую помощь и жаловалась на давление.

«Если приезжала бригада, состоящая из женского персонала, то она от госпитализации отказывалась. Если же она видела перед собой мужчин, то сразу соглашалась», - сказала Ивашова в шоу «Пусть говорят».

Со временем, говорит родственница, состояние Светличной ухудшалось – она стала агрессивной, нарушился сон. Актриса могла спать с 15 до 21 часа, а затем бодрствовать ночью и звонить знакомым. Затем Светличная стала сбегать из дома.

Ранее Ивашова рассказывала, что у знаменитости не было дорогих ювелирных украшений. Поливая цветы в квартире актрисы после смерти, она нашла коробочку с серебряным кольцом, остальное – пластмассовые сережки и деревянные бусы.