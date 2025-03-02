«Выделялась из толпы»: раскрыта правда о последних годах Светланы Светличной и ее имуществе

Внучка Светланы Светличной откровенно рассказала о ее последних годах жизни и прокомментировала слухи, которые ходят об ушедшей актрисе. В интервью журналу «Караван историй» Мария Ивашова опровергла информацию о многомиллионном наследстве артистки.

После смерти звезды фильма «Бриллиантовая рука» осенью 2024 года в СМИ стали писать о внушительном наследстве, которое оставила актриса: бриллиантах, миллионах и трех квартирах. По словам внучки Светланы Светличной, эти слухи вызывают у нее смех, поскольку у актрисы не было даже дорогих ювелирных украшений.

«Недавно поливала цветы в ее квартире, нашла коробочку с украшениями. Там лежала одно маленькое серебряное колечко. Оно мне даже на мизинец не надевается. На нем написано „Спаси и сохрани“, а остальное все — пластмассовые сережки и деревянные бусы», — поделилась Мария Ивашова.

Наследница Светланы Светличной отметила, что та пользовалась общественным транспортом и ездила в метро, поскольку «ее все узнавали». Артистка «выделялась из толпы» шляпой и любила быть в центре внимания поклонников.

В последние годы у звезды советского кино были сложные отношения со старшим сыном Алексеем и его семьей. Светлана Светличная даже грозилась оставить родственников без наследства и отдать квартиру чужим людям. Примечательно, что и о единственной внучке актриса отзывалась негативно, называя ее «неблагодарной».

Несмотря ни на что, наследником первой очереди является сын артистки Алексей Ивашов. По последним данным, среди наследуемого имущества Светланы Светличной лишь квартира около метро «Преображенская площадь» в Москве.

Напомним, звезда «Бриллиантовой руки» ушла из жизни 16 ноября 2024 года в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Предварительной причиной смерти Светланы Светличной стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне опухоли мозга и рака ротоглотки.

Ранее мы писали о том, что сын Светланы Светличной удивил реакцией на смерть матери.