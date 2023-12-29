«Я в его возрасте уже на концертах вовсю пел»: Лазарев нелестно высказался о вокальных данных сына

Певец Сергей Лазарев назвал вокальные данные девятилетнего сына Никиты посредственными. По словам артиста, в его возрасте он уже во всю пел на концертах, но у его наследника совсем другой путь.

Финалист конкурса «Евровидение» воспитывает двоих детей – сына Никиту и дочь Анну. Оба ребенка нередко появляются в личном блоге звездного отца, а вот на красные дорожки Сергей предпочитает их не водить. Только за редким исключением. Как подчеркнул сам исполнитель, ему важно, чтобы они сами хотели этого, а не он заставлял их делать что-то, что им не нравится.

Тем не менее, Лазареву все-таки пришлось недавно попросить Никиту принять участие в съемках нового «Голубого огонька». Мальчик перевоплотился в принца и даже спел. Правда, по словам Сергея, не лучшим образом. Но его это не расстраивает, так как у сына есть другой талант – танцы. Школьник уже довольно давно занимается хореографией в школе-студии TODES. Так что выход на сцену в качестве певца в этом году был одноразовой акцией.

«Никита, как и Аня, хорошо двигается. При этом я понимаю, что он поет посредственно. Я в его возрасте уже на концертах вовсю пел», - цитирует слова Сергея Voice.

Также, кроме танцев, Никита занимается программированием. Ему нравится делать свои компьютерные игры.

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