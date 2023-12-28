«Бизнесмен из меня не очень»: Лазарев рассказал, как расплатился с долгами

Певец Сергей Лазарев заявил, что в уходящем году дал сто концертов и выплатил ипотеку за дом. Об этом он сообщил корреспондентам Telegram-канала «Звездач».

Певец Сергей Лазарев поделился своими достижениями за уходящий год, выразив облегчение от расплаты с долгами. Артист отметил, что за последние 12 месяцев он провел целых 100 концертов по разным городам России. Несмотря на то, что Лазарев смог заработать приличную сумму, он признался, что все деньги ушли на погашение кредита, взятого на покупку загородного дома.

Певец отметил, что недавно удалось полностью погасить кредит, который был взят на приобретение особняка в Подмосковье, где он проживает с детьми. Это событие приносит Лазареву ощущение облегчения. Однако артист также признался, что снова столкнулся с финансовыми трудностями, и ему предстоит вновь усердно трудиться.

«Бизнесмен из меня не очень, я больше вкладываю в клипы, концертные шоу, нежели трачу на себя. Я только недавно с ипотекой разобрался. Все вкладываю в шоу», – рассказал артист.

Как отмечает источник, Сергей, возможно, лукавит. Ведь «плохие бизнесмены» не могут так быстро погасить ипотеку. Напомним, что дом Лазарев приобрел всего четыре года назад.

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