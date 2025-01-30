«Я в Дубае»: Людмила Поргина уехала из России

76-летняя актриса Людмила Поргина уехала из России. Артистка находится в Дубае, куда привозила мужа Николая Караченцова, ему подходил климат.

Подробности узнал сайт aif.ru.

«Я сейчас в Дубае. В театре уже не служу, как умерла Инна Михайловна Чурикова, я сразу подала заявление об уходе», - сообщила Поргина.

Она отметила, что в театре ей стало одиноко – не было великих: ни Олега Янковского, ни Александра Абдулова, ни Леонида Броневого.

Актриса поделилась, что привозила в Дубай мужа. Супруги полгода жили у моря, «чтобы он продлил свою жизнь». Поргина отметила: Караченцов вел себя щедро и был уверен, что актерам следует друг другу помогать.

Ранее сообщалось, что два года назад актриса чуть не умерла – образовался тромб. Наступило предынфарктное состояние. Ее трясло, сознание стало спутанным. Актриса год боролась за жизнь, а когда-то отдала 13 лет на борьбу за жизнь Караченцова.