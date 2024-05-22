Экс-муж Булановой Владислав Радимов подал заявление в ЗАГС с невестой Анастасией

Бывший муж певицы Татьяны Булановой Владислав Радимов с невестой Анастасией Кулешовой подали заявление в ЗАГС. В личном блоге девушка опубликовала фото документов, сообщив, что скоро они поженятся.

О том, что экс-футболист вновь влюбился, стало известно летом прошлого года. Тогда он раскрыл личность своей избранницы. Оказалось, что его сердце покорила бизнесвумен Кулешова. Примечательно, что публично объявить о своих чувствах Радимов решил после свадьбы бывшей жены.

Сама Буланова признавалась, что рада за Владислава и Анастасию. Она желала им семейного счастья и выражала уверенность, что решение вновь жениться спортсмен принял не из-за ее брака с Валерием Рудневым.

К слову, пока неизвестно, когда состоится торжество. Хоть Анастасия и является активным пользователем социальных сетей, подробностей грядущей свадьбы она предпочитает не раскрывать.

Ранее стало известно, что Татьяна Буланова решила расширить свой ресторанный бизнес и приобрела долю во втором заведении.