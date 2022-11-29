«Я узник, помогите»: больной деменцией дядя священник Анны Ардовой взмолился о помощи

Дядя актрисы Анны Ардовой год назад потерял супругу, с которой прожил в браке 50 лет. Михаил Викторович - священник и писатель - сейчас страдает деменцией и живет в частном доме престарелых. Оттуда он вышел на связь с журналистами и попросил о помощи – он остался совсем один.

Родственник артистки сейчас пытается вернуть имущество покойной жены. Детей у него нет, поэтому он имеет право претендовать на наследство. Слушание по его делу состоится 8 декабря.

Михаилу Александровичу удалось пообщаться с представителями прессы и рассказать им о своей жизненной ситуации. Он сообщил, что Ардова не хочет поддерживать с ним отношения по каким-то причинам, а с другими родственниками у него нет связи. Мужчина назвал себя узником и брошенным человеком, к которому никто не приходит.

Сотрудники дома престарелых рассказали журналистам, что изоляция является одним из условий пребывания здесь. По их словам, Михаилу Александровичу еще повезло, некоторые люди запрещают старикам даже посещения. «Мало ли что он хочет! Важнее контракт, который мы подписали с родственниками», - ответили представителям прессы.

Сама актриса Анна Ардова никак происходящее с дядей не комментирует.

Ранее сообщалось, что после смерти бывшего мужа Ардова стала налаживать личную жизнь. Она заявила, что в 52 года встретила, наконец-то, человека, в которого влюбилась.