Актриса Анна Ардова призналась, что в 52 года снова влюбилась

В интервью журналистам телепередачи «Ты не поверишь!», артистка заявила, что в 52 года вновь испытала окрыляющее чувство влюбленности.. Она уверена, что, наконец, встретила своего человека, но называть его имя наотрез отказалась.

«Он умный, с хорошим чувством юмора», — лаконично заметила она в эфире телепередачи. Анна отдельно подчеркнула, ее новый возлюбленный не из актерской среды.

Также Ардова рассказала, что ее избранник приносит ей завтраки в постель и с ним интересно проводить время. Анна пока не знает, пойдет ли под венец с избранником, так как сейчас она просто получает удовольствие от новых отношений.

Некоторые фанаты предположили, что звезда передачи «Одна за всех» может состоять в романтических отношениях с музыкантом Игорем Лебедевым. Публика часто замечает их вместе, однако сама Ардова отрицает эти слухи.