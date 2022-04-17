Актриса Анна Ардова призналась, что в 52 года снова влюбилась
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Фото: Екатерина Цветкова/Global Look Press
Актриса Анна Ардова дважды официально была замужем и один раз состояла в гражданском браке. Первое замужество случилось еще в студенческую пору. Ее мужем был Даниил Спиваковский. Они прожили вместе 11 месяцев и вскоре расстались. Хоть Сергей Соколов не оформлял с ней отношений официально, Анна родила ему дочь Софью. Со вторым супругом Александром Шавриным она прожила вместе 20 лет. Но в марте 2017 года оформили развод.
В интервью журналистам телепередачи «Ты не поверишь!», артистка заявила, что в 52 года вновь испытала окрыляющее чувство влюбленности.. Она уверена, что, наконец, встретила своего человека, но называть его имя наотрез отказалась.
«Он умный, с хорошим чувством юмора», — лаконично заметила она в эфире телепередачи. Анна отдельно подчеркнула, ее новый возлюбленный не из актерской среды.
Также Ардова рассказала, что ее избранник приносит ей завтраки в постель и с ним интересно проводить время. Анна пока не знает, пойдет ли под венец с избранником, так как сейчас она просто получает удовольствие от новых отношений.
Некоторые фанаты предположили, что звезда передачи «Одна за всех» может состоять в романтических отношениях с музыкантом Игорем Лебедевым. Публика часто замечает их вместе, однако сама Ардова отрицает эти слухи.
Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press