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Актриса Анна Ардова призналась, что в 52 года снова влюбилась

Актриса театра и кино Анна Ардова заявила, что влюблена. 52-летняя звезда сериала «Одна за всех» призналась в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!»
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Анна Ардова актриса Московского академического театра им. В. Маяковского

Фото: Екатерина Цветкова/Global Look Press

Актриса Анна Ардова дважды официально была замужем и один раз состояла в гражданском браке. Первое замужество случилось еще в студенческую пору. Ее мужем был Даниил Спиваковский. Они прожили вместе 11 месяцев и вскоре расстались. Хоть Сергей Соколов не оформлял с ней отношений официально, Анна родила ему дочь Софью. Со вторым супругом Александром Шавриным она прожила вместе 20 лет. Но в марте 2017 года оформили развод.

В интервью журналистам телепередачи «Ты не поверишь!», артистка заявила, что в 52 года вновь испытала окрыляющее чувство влюбленности.. Она уверена, что, наконец, встретила своего человека, но называть его имя наотрез отказалась.

«Он умный, с хорошим чувством юмора», — лаконично заметила она в эфире телепередачи. Анна отдельно подчеркнула, ее новый возлюбленный не из актерской среды.

Также Ардова рассказала, что ее избранник приносит ей завтраки в постель и с ним интересно проводить время. Анна пока не знает, пойдет ли под венец с избранником, так как сейчас она просто получает удовольствие от новых отношений.

Некоторые фанаты предположили, что звезда передачи «Одна за всех» может состоять в романтических отношениях с музыкантом Игорем Лебедевым. Публика часто замечает их вместе, однако сама Ардова отрицает эти слухи.

Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press

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