«Я уже взрослая баба»: Кудрявцева ответила на хейт после признания о проблемах в семье

Лера Кудрявцева сообщила, что ей все равно на хейт после признаний о проблемах с мужем. Телеведущая ответила подписчикам в Telegram-канале.

В 2024 году Лера объявляла о расставании с мужем из-за вредной привычки. Однако супруги сумели преодолеть трудности и воссоединились. Весной 2025 года Кудрявцева вновь заговорила о проблемах в семье. По словам знаменитости, она устала спасать и жалеть. Тем самым телеведущая намекнула, что муж не смог преодолеть зависимость.

После признания Лера столкнулась с критикой. Она заявила, что не намерена подстраиваться под других и скрывать свое мнение. Кудрявцева напомнила, что она — взрослая женщина, которую не пугает «детский хейт».

«Ну молчать, быть такой нейтральной, улыбающийся, не отсвечивать, не иметь своего мнения и подстраиваться под других? Ну мне же лучше, да? Сиди, поддакивай и будь милой. И тебя все будут любить и хейта не будет. Но так получилось, что я уже давно взрослая, самодостаточная баба и мне на этот ваш детский хейт плевать с большой колокольни», — высказалась знаменитость.

На этот раз Лера не стала комментировать отношения с мужем.

Ранее Лера Кудрявцева призналась, что благодарна судьбе за отношения с Сергеем Лазаревым. Подробности читайте в этой новости.