«Я уже все потеряла»: оставшаяся без дома в Пятигорске муза Задорнова планирует обратиться в полицию

Недавно Марина Орлова, которую когда-то называли музой сатирика Михаила Задорнова, попала в непростую ситуацию — ее семья лишилась дома в родном Пятигорске. Жилье отсудил бывший муж актрисы. Звезда сериала «Барвиха» рассказала подробности истории, отметив, что она не планирует сдаваться в борьбе за недвижимость.

Марина Орлова родом из Пятигорска, как и вся ее семья — землю в городе передавали от поколения к поколению. Родители сделали дарственную на актрису и ее сестру Елену в 2018 году. Через полгода они решили реанимировать несколько строений. Марина тогда находилась на съемках в Москве, и ей некогда было заниматься стройкой, но она регулярно привозила деньги и расплачивалась с рабочими. В то время, Елена вышла замуж, но супруг ушел из семьи, оставив женщину с двумя детьми, а после подал на раздел совместно нажитого имущества. Он претендовал именно на этот дом, к которому, говорит актриса, не имел никакого отношения, пишет mk.ru.

Звезда не знала, что бывший муж сестры судится за имущество, но, как только ей сообщили об этом, она сразу вернулась в Пятигорск и обратилась в суд. Но фемида разделила постройку как совместно нажитое имущество, а Марину вообще убрали из числа собственников. Также появился некий технический паспорт, без которого нельзя делить дом — о нем не знали ни актриса, ни ее сестра.

Бывший муж сестры никогда не являлся собственником, говорит Орлова. Более того, семье не хватило денег, чтобы достроить дом, а в техпаспорте указано, что там уже проведены свет и вода, хотя это нет, утверждает актриса.

«Я сейчас буду заявлять о случившемся везде, потому что терять мне уже нечего — я уже все потеряла. Я надеюсь только на честное расследование, на то, что правоохранительные органы возьмутся за это дело. Я пойду в полицию, в прокуратуру», — говорит Марина.

Актриса готова к долгому расследованию, и она не собирается сдаваться.

Напомним, ради семьи Марина Орлова отказалась от съемок в Голливуде.