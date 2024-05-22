«Билеты купили в один конец»: лишенная дома в Пятигорске актриса Марина Орлова вернулась в Россию

Актриса Марина Орлова вернулась в Россию после новостей о том, что у нее отобрали дом в Пятигорске. Она призналась, что должна была сниматься в проекте в Лос-Анджелесе, но отказалась, так как понимала – ей нужно быть с семьей.

Напомним, что недавно Орлова рассказала о потере земли на КМВ. Артистка родилась в Пятигорске, и дом там долгие годы принадлежал ее родным. Однако бывшему мужу ее сестры удалось завладеть недвижимостью, и теперь он требует за нее деньги. Марина заявляла, что не намерена оставлять так эту ситуацию, и доказала это, прилетев на Родину.

«Мы с мужем и детьми находимся в Пятигорске. Билеты купили в один конец. <…> Я чувствую, что сейчас должна быть здесь, в Пятигорске, с мамой, сестрой и племянниками, которых после смерти отца некому защитить», - сообщила актриса.

По признанию Марины, раньше она считала мужа сестры родным человеком и была спокойна, что он присматривает за ее близкими. Поэтому для нее его предательство стало настоящим ударом. Теперь Орлова готова судиться с бывшим зятем, чтобы вернуть дом.

К слову, актриса уже несколько лет находилась в США, куда перебралась вместе с мужем Георгием Кирьяновым. Там у них появились на свет двойняшки.

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