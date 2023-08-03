«Я уже все это прошел»: композитор Раймонд Паулс объяснил свое отсутствие на фестивале Вайкуле

Латвийский композитор Раймонд Паулс назвал причину, по которой его нельзя было увидеть на фестивале «Рандеву» певицы Лаймы Вайкуле. Оказалось, что подобные мероприятия больше неинтересны пианисту, пишет сетевое издание «Абзац».

В беседе с журналистами Паулс заявил, что последние несколько лет вообще не принимает участие в юрмальских фестивалях. Он объяснил это тем, что латвийская певица — организатор мероприятия — делает все по собственному вкусу. Композитор отметил, что имеет в виду эстрадный жанр, захвативший концертную площадку, который в данный момент времени «не для него». Пианисту хотелось бы исполнять другую музыку, а через этот вид сценического искусства он уже прошел.

Музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проходил несколько дней подряд — с 26 по 30 июля. В концертном зале «Дзинтари» в Юрмале выступали Макс Барских, Верка Сердючка, Alekseev и другие исполнители. По первоначальной задумке мероприятие должно было состояться в прошлом году, однако было перенесено на этот из-за сложной обстановки в мире.

На красной ковровой дорожке фестиваля можно было заметить и отечественных звезд. Так, среди гостей оказались певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ). Звездная пара не стала выступать со сцены. По предположениям СМИ, в этой ситуации ключевую роль сыграли деньги — якобы организаторы ивента, запущенного Вайкуле, не смогли удовлетворить аппетит уехавших из России артистов. Они попросили за совместный выход на сцену 400 тысяч евро.

При этом латвийская певица обладает значительным капиталом, чтобы проводить такие дорогостоящие мероприятия. Ранее стало известно о том, что Вайкуле обладает прибыльным бизнесом в России. Местные компании приносят ей миллиарды рублей.

*признан иноагентом на территории РФ