Лайма Вайкуле заработала миллиарды рублей в России для проведения собственных фестивалей в Юрмале

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле провела в Юрмале очередной собственный фестиваль под названием Laima RendezVous Jūrmala, деньги на который заработала в России. Для привлечения зрителей на мероприятие были приглашены звезды, чей гонорар исчисляется сотнями тысяч евро.

Так, среди почетных гостей были замечены Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ). Однако на главной сцене фестиваля они не появились. По некоторой информации, звездная пара запросила у организаторов 400 тысяч евро за выступление, пишет Life.ru. Однако, по всей видимости, им было отказано в предоставлении такой суммы. Супруги лишь поучаствовали в небольшом представлении с мест.

Исходя из ситуации с Галкиным* и Пугачевой можно сделать предположение, что доходы звезд, в том числе Вайкуле, пригласившей их на фестиваль, упали. Но тем не менее деньги на проведение подобных мероприятий у латвийской исполнительницы есть, и львиная их часть приходит из России.

На родине у певицы есть свой бизнес, прибыль от которого не впечатляет. А вот уже компания Вайкуле в РФ демонстрирует высокие показатели. Выручка Фирмы «Лайма-люкс рус» за последние пять лет составила почти два миллиарда рублей.

На сайте компании содержится информация, что в августе прошлого года певица передала свою долю основному учредителю бизнеса. Однако в системе СПАРК данная операция никак не отражена, что наталкивает на мысль о желании Вайкуле скрыть своим финансовые дела на территории России.

Ранее латвийская исполнительница рассказала о конфликте с композитором Игорем Крутым из-за фестиваля «Рандеву» в Юрмале. По словам звезды, народный артист РФ обиделся не нее и обвинил в предательстве.

*внесен в перечень иностранных агентов на территории РФ