«Я уже устала»: модель Анастасия Костенко тяжело переносит четвертую беременность

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко ждет появления на свет их четвертого малыша. Недавно блогер призналась, что у нее начались тренировочные схватки.

Костенко сейчас находится на 35 неделе беременности. Но Анастасия уверена: малыш появится на свет раньше срока. Блогер рассказала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ), что родила старших дочек до 38 недели.

У звезды, которая уже собрала сумку в роддом, начались тренировочные схватки, которые теперь беспокоят ее каждый день.

«Начинаю понимать, что возможно будет как с Миланой, рожу в 37 недель. Еву в 38,5 родила. Леху тоже в 38,5 родила. Короче говоря, весело. Но, если честно, я уже устала, уже тяжко», — рассказала она подписчикам.

Анастасия призналась, что у нее возникли «беременные бессонницы». Модель признается: больше всего на свете ей хочется поскорее лечь на живот.

Костенко и Тарасов воспитывают сына Алексея и дочерей Милану и Еву. В сентябре 2023 года модель призналась, что станет матерью в четвертый раз.

Напомним, 9 января супруги отметили годовщину свадьбы. В честь этого события модель трогательно обратилась к избраннику и рассказала о главном страхе. Оказывается, Анастасия боялась, что со временем их чувства с Дмитрием угаснут.