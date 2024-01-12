Беременная в четвертый раз Анастасия Костенко пожаловалась на проблемы со здоровьем

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко пожаловалась на проблемы со здоровьем, возникшие на фоне четвертой беременности.

Как призналась 29-летняя блогерша, она незамедлительно обратилась в клинику, и медики диагностировали у нее лимфаденит (воспаление лимфатических узлов -ред. «Страсти») левых околоушно-жевательной и подчелюстной областей.

«Проветривали вечером дом и был лютый минус, а позже села у камина вплотную и жаром обдавало именно эту часть лица», — написала Костенко в своем Telegram-канале.

Она предположила, что болезнь развилась из-за переохлаждения или прогрева.

Костенко и Тарасов воспитывают сына Алексея и дочерей Милану и Еву. В сентябре 2023 года модель призналась, что станет матерью в четвертый раз. С 2012 по 2016 годы футболист был женат на поющей телеведущей Ольге Бузовой, но брак распался со скандалом.

Ранее мы писали, что 9 января Костенко и Тарасов отпраздновали годовщину свадьбы. Супруги живут в браке уже шесть лет. В честь этого события модель трогательно обратилась к избраннику и рассказала о главном страхе. Оказывается, Анастасия боялась, что со временем их чувства с Дмитрием угаснут.