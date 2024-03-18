Ксения Собчак взяла интервью у пластического хирурга Виктории Бони и узнала все об операции за 23 млн рублей

Пластический хирург, который сделал операцию телеведущей и блогеру Виктории Боне за 23 миллиона рублей, опроверг, что согласился на сотрудничество по бартеру. По его словам, российская знаменитость полностью оплатила стоимость изменений в его клинике.

Журналистка Ксения Собчак, которая довольно давно «воюет» с Боней, решила выяснить всю правду о ее дорогостоящем преображении. Долгое время после того, как Виктория рассказала о пластике, ходили слухи, якобы ей ее сделали за рекламу. Подтверждались домыслы фанатов тем, что сам доктор после проведения своей работы опубликовал фотографии телезвезды. Однако, как заверил сам врач Чиа Чи Као, он никогда не работает за пиар.

«Мы не сотрудничали ради рекламы. Виктория оплатила полную стоимость операции. Да, я использовал видео ее операции и опубликовал его на своей странице в соцсети, потому что она разрешила мне это сделать», - отметил пластический хирург на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

По словам Као, сейчас к нему довольно часто обращаются клиенты из России, и он рад их принимать. Также он заявил, что был счастлив видеть, как Виктория хорошо справлялась с реабилитацией, которая, к слову, длилась довольно долго. Боня несколько недель после операции скрывала лицо за большими солнцезащитными очками.

Ранее Виктория Боня раскрыла подробности рождения ее 12-летней дочери.