«Я уже тогда наглым был»: Алексей Ягудин рассказал о знакомстве с женой Татьяной Тотьмяниной

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал историю знакомства с женой, фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. Спортсмен признался, что первая встреча с избранницей произошла в подростковом возрасте во время поездки на соревнования.

«В какой-то гостинице я просто пришел к ней в номер и предложил поцеловаться. Правда, это она рассказывает, потому что я подобного не помню. Но я уже тогда наглым был», — приводит Газета.Ru слова Ягудина.

При этом спортсмен отметил, что в тот момент 13-летняя Татьяна ответила ему отказом. Ягудин также уточнил, что ему было 14-15 лет.

Фигуристы стали встречаться много лет спустя, в 2016 они поженились. Пара воспитывает двух дочерей - Елизавету и Мишель.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов устроить соревнования с Алексеем Ягудиным за 10 миллионов рублей.