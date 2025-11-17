«Я уже сняла кольцо»: Самойлова впервые озвучила причину, из-за которой разводится с Джиганом

Модель Оксана Самойлова заявила, что рэпер Джиган ей не изменял. Слова знаменитости передает The Voice.

17 ноября в Москве состоялось заседание по делу о разводе Оксаны и Джигана. После слушания модель вышла к прессе и впервые прокомментировала причины расставания. В СМИ писали, что артиста поймали на измене, однако Самойлова опровергла слухи. По словам знаменитости, она устала «тянуть все на себе» и рада, что после разрыва Джиган стал больше уделять времени детям.

«Я счастлива, что он стал больше общаться с детьми. До этого от него не было действий. Я все тянула на себе. Я уже сняла кольцо», — высказалась знаменитость.

Оксана признается, что уже отпустила ситуацию. При этом она не готова вступать в новые отношения: сейчас модель уделяет время себе.

«Наконец настало время, которое я хочу посвятить самой себе, познакомиться с собой, понять, кто я и что я, что мне интересно в этой жизни, кроме детей и семьи», — пояснила Самойлова.

