Оксане Самойловой и Джигану дали время на спасение брака

Блогер Оксана Самойлова приехала в московский суд на рассмотрение иска о разводе с рэпером Джиганом. Паре дали два месяца на примирение по просьбе артиста.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», Самойлова лично приехала в суд. Джиган не явился на заседание, но его представитель заявил о его желании помириться. В итоге сторонам дали два месяца на то, чтобы уладить разногласия.

О разводе звезд стало известно в октябре. Самойлова обратилась с суд, чтобы расторгнуть брак. На первое заседание Джиган не явился, но его представитель передал, что музыкант хочет сохранить семью. Супругам дали три месяца на примирение, но Оксана дала понять, что не собирается воссоединяться с мужем. По ее словам, рэперу необходимо повзрослеть.

Ранее Оксана Самойлова заявила, что очень устала из-за нагрузки по работе и развода. Как призналась блогер, ей даже некогда болеть.