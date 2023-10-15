«Я уже работаю над собой»: певица Анита Цой раскрыла свой вес

Певица Анита Цой рассказала о планах похудеть. Ее не устраивает текущий вес, который достиг 81 килограмма. На данный момент исполнительница уже работает над собой, передает mk.ru.

Анита забеспокоилась о своей фигуре, когда весы показали более 80 килограммов. В планах звезды отечественной эстрады сбросить пару десятков лишних килограммов. Для этого она уже приступила к активным действиям. Певица уверена в результате. По ее словам, добиться желаемого вполне возможно благодаря усердной работе над собой.

«Много! Но я уже работаю над собой: результат обязательно придет», — поделилась Цой.

Помимо борьбы с лишним весом, Анита с помощью спорта пытается справиться с апатией. По утрам певица ходит в фитнес-зал, чтобы получить «закал бодрости». Также помогает бороться с апатией музыка. Цой предпочитает современные жанры, в том числе экстремальные, которые вызывают новые эмоции.

Ранее исполнительница поделилась с журналистами семейными тайнами. Оказалось, что ее дядя долгое время жил с матерью Дмитрия Колдуна. Сама Анита довольно тепло общается с коллегой по цеху.