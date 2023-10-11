Была любовницей: Анита Цой рассказала о близости с Дмитрием Колдуном

Певица Анита Цой рассказала о семейных тайнах, в которых замешан ее коллега Дмитрий Колдун. Оказалось, что мать артиста была любовницей дяди Цой. Об этом сообщает «Утро.ру».

У исполнительницы есть двоюродные сестры Юлия и Наталия, а их отец долгое время жил с матерью Дмитрия Колдуна. Об этом звезда рассказала только после смерти любимого дяди Бориса Сановича.

«Татьяна, мама Димы Колдуна, была не просто любовницей, а гражданской женой моего дяди Бори, они долгое время жили вместе, и дело уже шло к свадьбе, но дядя внезапно умер от рака», – поделилась Анита.

По словам певицы, сейчас Татьяна замужем за другим мужчиной. А Дмитрий в беседе с журналистами прокомментировал ситуацию фразой: «Это жизнь, что поделаешь».

Колдун и Цой очень дружны и тепло общаются во время встреч на общих концертах и съемках.

Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, в чем заключается секрет молодости 52-летней Аниты Цой. Эксперт в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала о том, что звезда делает правильно, а что – нет.