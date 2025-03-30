«Я уже понимала, что она устала»: тяжелобольная Лариса Голубкина перед смертью заметно ослабла

Звезда фильма «Гусарская баллада» Лариса Голубкина до последнего старалась стойко держаться несмотря на то, что ее состояние было уже тяжелым. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ продюсер Наталья Иванова рассказала о жизни актрисы в пансионате незадолго до смерти.

Последние годы Лариса Голубкина провела в специализированном пансионате, где получала надлежащий уход. Народная артистка РСФСР признавалась, что мечтала о такой жизни «на склоне лет». Наталья Иванова вспомнила, как актриса с любовью обустроила свой номер, который стал для нее своеобразным домом.

«Я когда приходила, она сидела за своим круглым столом, были накрыты чайные пары, красивая скатерть, красивые салфетки, вазочки. Она даже шторы повесила свои. Я никогда не видела Ларису Ивановну в халате», — отметила продюсер.

Наталья Иванова рассказала и о последней встрече с тяжелобольной артисткой осенью 2024 года. По ее словам, Лариса Голубкина была уже очень слаба и быстро уставала.

«Она лежала, была в кровати, потом села на кровать. Я уже понимала к концу разговора — это минут 30, наверное, — что она устала. У нее были две помощницы», — поделилась Наталья Иванова.

Напомним, звезда «Гусарской баллады» ушла из жизни 22 марта в возрасте 85 лет. В 2014 году Ларисе Голубкиной диагностировали болезнь Вальденстрёма — редкое злокачественное заболевание системы крови, которое медленно развивается. До последних дней актриса боролась с раком крови третьей стадии, но лечение не давало результата — она жаловалась на сильные боли и почти не вставала с постели. По словам подруги артистки Натальи Фатеевой, ее последние годы жизни превратились в настоящий «кошмар».

Ранее сообщалось о том, что народная артистка РСФСР Лариса Лужина поддержала Марию Голубкину, решившую скрыть тяжелобольную мать от посторонних.