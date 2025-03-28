Актриса Лужина поддержала Марию Голубкину, решившую скрыть мать от посторонних

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина положительно восприняла решение Марии Голубкиной скрыть умирающую мать от посторонних глаз. Об этом она заявила в беседе с изданием «Абзац».

Актриса из «Гусарской баллады» Лариса Голубкина ушла из жизни 22 марта. После похорон подруга актрисы Наталья Иванова заявила, что ее дочь Мария якобы специально оградила родительницу от общения с друзьями в последний год ее жизни.

«Маша сделала всё, чтобы жизнь мамы была комфортной: ухаживала за ней, навещала. Она поместила её в пансионат «Сосны», и ей там было хорошо. Лариса весила 40 килограммов перед смертью. Зачем на это смотреть? Маша хотела, чтобы маму запомнили красивой женщиной, живой, энергичной», - поделилась Лужина.

Знаменитость добавила, что окажись она в аналогичном положении, то не дала бы никому на себя смотреть.

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