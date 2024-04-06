«Я уже по-другому реагирую»: Никита Ефремов рассказал об отношениях с новой девушкой

Актер Никита Ефремов откровенно рассказал об отношениях со своей новой девушкой, художницей Ольгой Шурыгиной. В интервью Владу Аганову в его YouTube-шоу «Интересный подкаст» артист признался, что ему стало проще выстраивать отношения после того, как он сам изменился.

Никита Ефремов не скрывает, что все еще находится в поиске себя, а возлюбленная во всем его поддерживает. В настоящее время пара живет за городом, где отдыхает от столичного ритма жизни.

«Как только я выезжаю за МКАД, меня отпускает», — признался актер.

По словам Никиты Ефремова, в новых отношениях он заметил изменения в самом себе. Если раньше у него часто возникали скандалы с бывшими избранницами на бытовой почве, то теперь он стал проще относиться к мелочам.

«Я смотрю, здесь я уже по-другому реагирую. Слушай, я дома довольно чистюльный человек. И все больше появляется согласия, что человек может себя вести по-другому. Ведь это надо мне, значит, возьми и сделай. Такой пофигизм появился», — поделился Никита Ефремов.

Напомним, в 2014 году Никита Ефремов женился на актрисе Яне Гладких, однако спустя год артисты расстались. После развода актер состоял в отношениях с ведущей шоу «Орел и решка» Марией Иваковой, но пара так и не вступила в брак.

Ранее сообщалось о том, что Никита Ефремов впервые за долгое время вышел в свет.