Игнорирующего светскую жизнь Никиту Ефремова впервые за долгое время заметили на публике

Актер Никита Ефремов впервые за долгое время решил выйти в свет. Его заметили в хорошем настроении на открытии фестиваля «Дух огня». Отметим, что он таким образом, по всей видимости, нарушил аскезу за светскую жизнь.

Несмотря на то, что Ефремов довольно востребованный артист и с каждым годом его проектов в кино становится все больше, он не особо любит публичные мероприятия. Даже собственные премьеры он предпочитал посещать только виртуально, используя видеосвязь. Вместо выходов в свет Никита занимался самопознанием и собственным здоровьем. В личном блоге он нередко делился тем, как медитирует и всячески просветляется. Однако 11 марта он решил сделать исключение ради закрытого показа картины «Параллакс».

Как отметил корреспондент сайта Woman.ru, Никита на красной дорожке улыбался и выглядел хорошо. К слову, зиму актер, насколько известно, проводил в теплых странах. Но с приходом весны вернулся в Москву.

Отметим, что фестиваль «Дух огня» будет проходить с 23 по 26 марта Ханты-Мансийске. Это будет уже 22 киносмотр.

Ранее Никита Ефремова поделился подробностями лечения от зависимости.