«Похожи вроде»: дочь Анастасии Волочковой приехала в гости к звездной матери
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Балерина Анастасия Волочкова поделилась, что 19-летняя дочь Ариадна приехала к ней в гости. Девушка не осталась в этом году на праздники с отцом и выбрала провести их с мамой.
В личном блоге танцовщица опубликовала несколько снимков с наследницей. На них Волочкова обнимала Ариадну и демонстрировала, как рада их встрече. В комментариях пользователи отметили, что дочь Анастасии очень выросла.
«Похожи вроде две Волочковы. Желаем всем счастья и исполнения желаний в новом году! Ариша вчера сказала, что у меня самая красивая елка. И наш дом», - рассказала артистка в Сети.
Напомним, что недавно Волочкова заявила — Ариадна съехала из дома отца. По ее словам, после рождения брата она почувствовала себя лишней. Однако эту версию опровергла мачеха девушки. Она отметила, что падчерица всегда желанный гость в их доме. А переехала она из-за своего возлюбленного.
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