«Похожи вроде»: дочь Анастасии Волочковой приехала в гости к звездной матери

Балерина Анастасия Волочкова поделилась, что 19-летняя дочь Ариадна приехала к ней в гости. Девушка не осталась в этом году на праздники с отцом и выбрала провести их с мамой.

В личном блоге танцовщица опубликовала несколько снимков с наследницей. На них Волочкова обнимала Ариадну и демонстрировала, как рада их встрече. В комментариях пользователи отметили, что дочь Анастасии очень выросла.

«Похожи вроде две Волочковы. Желаем всем счастья и исполнения желаний в новом году! Ариша вчера сказала, что у меня самая красивая елка. И наш дом», - рассказала артистка в Сети.