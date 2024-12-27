НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 декабря 2024, 15:18
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«Похожи вроде»: дочь Анастасии Волочковой приехала в гости к звездной матери

Анастасия Волочкова встретилась с 19-летней дочерью и показала новые фото с ней.
«Похожи вроде»: дочь Анастасии Волочковой приехала в гости к звездной матери

© Starface.ru

Балерина Анастасия Волочкова поделилась, что 19-летняя дочь Ариадна приехала к ней в гости. Девушка не осталась в этом году на праздники с отцом и выбрала провести их с мамой.

В личном блоге танцовщица опубликовала несколько снимков с наследницей. На них Волочкова обнимала Ариадну и демонстрировала, как рада их встрече. В комментариях пользователи отметили, что дочь Анастасии очень выросла.

«Похожи вроде две Волочковы. Желаем всем счастья и исполнения желаний в новом году! Ариша вчера сказала, что у меня самая красивая елка. И наш дом», - рассказала артистка в Сети.

«Похожи вроде»: дочь Анастасии Волочковой приехала в гости к звездной матери

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что недавно Волочкова заявила — Ариадна съехала из дома отца. По ее словам, после рождения брата она почувствовала себя лишней. Однако эту версию опровергла мачеха девушки. Она отметила, что падчерица всегда желанный гость в их доме. А переехала она из-за своего возлюбленного.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о своем новом бойфренде.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
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