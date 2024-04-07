«Я уже не в том возрасте»: Александр Семчев о своей реакции на получение звания «Народного артиста»

Александр Семчев признался, что не испытал сильной радости от получения звания «Народного артиста», так как слишком долго этого ждал. Об этом сообщает Kp.ru.

3 апреля Александра Семчева признали Народным артистом России за заслуги в развитии кинематографического, музыкального, театрального, хореографического и циркового искусства. Актер получил почетное звание за 13 дней до своего дня рождения – 16 апреля Семчеву исполняется 55 лет.

Звезда сериала «По зову сердца» признался, что добиться звания было не так-то просто. МХТ им. Чехова подал документы на присвоение Семчеву «Народного артиста» еще в то время, когда театром руководил Олег Табаков.

«Думаю, учитывается несколько факторов: выслуга лет, количество и качество сыгранных ролей, признание, медийность...» – предполагает актер.

Из-за того, что путь к получению звания был слишком долгим, сейчас у Александра Семчева уже нет тех эмоций от достижения, которые он мог бы испытать раньше.

«Когда мне сообщили, признаюсь, мне было приятно. Хотя до конца еще не осознал. Я уже в том возрасте, когда люди не теряют голову из-за того, что получили звание», – пояснил артист.

При этом Семчев не отрицает, что звание действительно почетное. Он не согласен с теми, кто отрицает значение наград для ветеранов сцены.

«Труд у артистов сложнейший. Не все одинаково поцелованы Богом в нашем ремесле», – заключил актер.

Ранее мы писали, что объединяет бывших возлюбленных Филиппа Киркорова.