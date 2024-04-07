Общая черта: Филипп Киркоров раскрыл тайну о любимых женщинах

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров появился в очередном выпуске шоу «Звезды» на НТВ. Во время выхода на сцену певец рассказал, что общего между всеми его бывшими избранницами.

Киркоров появился перед публикой в королевской мантии и заявил, что для победы в музыкальном конкурсе ему необходимо петь. Тогда же у исполнителя спросили, может ли он рассказать что-то о себе, помимо творческой самопрезентации. Филипп в ответ на это решил поведать о том, что объединяет всех его бывших возлюбленных.

«Все мои бывшие женщины начинались на букву "А"», — заявил певец.

Кроме рассказала о вторых половинках из прошлого, Киркоров высмеял личную жизнь одного из членов жюри шоу — Гарика Харламова. Исполнитель сделал это с помощью песни.

Филипп назвал себя и комиками разведенками, после чего попросил публику не судить за это. Также певец заявил, что ни он, ни Гарик больше во второй брак — ни ногой.