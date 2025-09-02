«Я уже не могу это слушать!»: блогерша Гасанханова жестко раскритиковала песни Анны Асти

Блогер Наташа Гасанханова раскритиковала музыкальный репертуар певицы Анны Асти (настоящее имя — Анна Дзюба). Участница шоу «Большой куш. Бангкок» назвала однотипными композиции звезды.

По мнению Гасанхановой, песни Асти сделаны по одному шаблону, и такая музыкальная однотипность утомляет.

«Я к ней как к человеку прекрасно отношусь, но ее творчество меня задолбало. Для меня это один и тот же темп, ритм, одна и та же мелодия… Я уже не могу это слушать! Когда я слышу песни Анны Асти, я прошу прям переключить», — призналась ведущая программы «ДаДа — НетНет» в разговоре с певицей Бьянкой.

Наташа возмущается, что россияне не слушают мировых артистов, таких как: Криса Брауна, Майкла Джексона, Стиви Уандера, а включают одну из самых известных песен Асти «Царицу».

Бьянка согласилась с мнением Гасанхановой, но добавила, что образ «сильной и независимой женщины», который транслирует звезда, пользуется популярностью среди женской аудитории, особенно в караоке.

Ранее Анна Асти рассказала, что больше не выпускает песни в духе «Царицы» и «По барам». Певица прекратила сотрудничество с композитором Димой Лореном, который написал эти композиции.