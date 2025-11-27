НАШ ШОУБИЗ
«Я уже не кормлю»: недавно родившая невеста Тимати рассказала о проблемах со здоровьем

Валентина Иванова после родов пожаловалась на пропавшее молоко и выпадение волос.
Модель Валентина Иванова, родившая в августе дочь от рэпера Тимати, столкнулась с проблемами со здоровьем. Она призналась, что отказалась от грудного вскармливания.

В личном блоге Валентина пожаловалась, что на четвертом месяце после родов у нее начали выпадать волосы. Кроме того, молодую маму начали мучать отеки, поэтому ей пришлось обратиться за помощью к эндокринологу.

«Частый вопрос про грудное вскармливание. Я уже не кормлю. По окончании трех месяцев молоко начало пропадать», — разоткровенничалась Иванова.

Ранее мама рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала, что каждый день видится с новорожденной внучкой. По ее словам, она живет рядом с сыном и его возлюбленной Валентиной Ивановой и активно участвует в жизни всех своих внуков. Большее внимание она уделяет старшей дочери Тимати Алисе, рожденной моделью Аленой Шишковой.

