«Мы живем рядом»: мама Тимати не выпускает из виду новорожденную внучку и будущую невестку

Мама рэпера Тимати Симона рассказала, что каждый день видится с новорожденной внучкой. По ее словам, она живет рядом с Тимати и его возлюбленной Валентиной Ивановой. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Симона не скрывает, что активно участвует в жизни всех своих внуков. Большее внимание она уделяет старшей дочери Тимати Алисе, но не исключено, что и Эмма будет получать поддержку бабушки, как только повзрослеет.

«Я Эмму каждый день вижу. Мы живем рядом», - поделилась Симона.

К слову, многие критикуют маму Тимати за чрезмерную опеку с ее стороны. Поговаривают, что она даже поспособствовала расставанию сына с Анастасией Решетовой. А после рождения третьего ребенка рэпера пользователи Сети возмутились, что Симона присутствовала на родах и одна из первых взяла малышку на руки.

Ранее Валентина Иванова сообщила, что была не против присутствия будущей свекрови на родах.