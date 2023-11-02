«Оказалась последней»: Дмитрий Певцов назвал свою первую любовь

Дмитрий Певцов рассказал, что первая любовь стала его единственной женой. Об этом актер сообщил в интервью для YouTube-канала «Не Пруст».

Певцов признался, что испытывал настоящие чувства любви только к одной женщине в жизни — ей является нынешняя супруга артиста Ольга Дроздова.

«Моя первая любовь оказалась еще и последней. Это моя жена. В школе были всякие глупости, увлеченности...Единственная женщина, за которой я ухаживал, — это Ольга Дроздова. А со всеми остальными было наоборот», — рассказал он.

Впрочем, в первых серьезных отношениях актер состоял за долго до встречи с Дроздовой. Так, он встречался с однокурсницей по ГИТИСу Ларисой Блажко, которая родила ему сына Даниила.

А вот роман с Дроздовой у Певцова завязался на съемках фильма «Прогулка по эшафоту» в 1991 году. Лишь спустя три года после знакомства актер женился на своей возлюбленной. 7 августа 2007 года у супругов родился сын Елисей.

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