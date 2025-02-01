«Я уже исчерпала свои лимиты»: Сати Казанова поделилась откровениями о материнстве

Певица Сати Казанова откровенно высказалась о материнстве. В личном блоге экс-солистка группы «Фабрика» поделилась кадрами с маленькой дочерью и раскрыла, как изменилась ее жизнь после рождения малышки.

23 января дочери Сати Казановой исполнилось три месяца. В честь важного события 42-летняя певица опубликовала в соцсети трогательный пост с совместными фото с ребенком и поделилась эмоциями от материнства. Артистка призналась, что благодаря малышке открывает в себе все новые грани любви.

«Мой Мастер часто говорит, что на земле только мать может быть ближе всего к любви, свободной от условностей и ограничений. Божественной. Теперь я понимаю, о чем он говорил. Казалось, что я уже исчерпала свои лимиты любви, но каждый день открываю в себе неизведанные силы», — поделилась Сати Казанова.

Экс-солистка «Фабрики» добавила, что благодаря поддержке мужа она смогла справиться с «вызовами материнства». Сати Казанова также призналась, что 12 лет шла к рождению своего первого ребенка.

«Мне повезло иметь любящего и поддерживающего мужа, знания и духовные основы, которые я получила за 12 лет до рождения дочери. Без этого мне было сложно справиться с вызовами материнства. Но действительно, в материнстве ты обретаешь вечность и даже бесконечность. Когда ты сдаешь свои позиции, ты обретаешь значительно больше», — высказалась певица.

Напомним, Сати Казанова состоит в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо с 2017 года. В начале июня 2024 года артистка объявила о своей беременности, назвав ее «вымоленным чудом и даром», а 23 октября впервые стала мамой — у них с супругом родилась дочь. Знаменитость пока скрывает лицо и имя малышки.

Ранее сообщалось о том, что Сати Казанова показала фигуру через два месяца после родов.