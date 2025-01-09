«Светские вечеринки заждались»: Сати Казанова показала фигуру через два месяца после родов

42-летняя певица Сати Казанова два месяца назад впервые стала мамой. Пока артистка наслаждается новой для себя ролью и активно ведет соцсети. Судя по всему, экс-солистка «Фабрики» уже привела в порядок свою фигуру — она примерила прозрачный наряд.

Фото с примерки Сати опубликовала на своей страничке в социальных сетях. Исполнительница выбрала интересный образ: черную юбку, топ, поверх которого надела прозрачную блузку.

«Ну, московские светские вечеринки заждались», — написала она.