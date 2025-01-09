«Светские вечеринки заждались»: Сати Казанова показала фигуру через два месяца после родов
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42-летняя певица Сати Казанова два месяца назад впервые стала мамой. Пока артистка наслаждается новой для себя ролью и активно ведет соцсети. Судя по всему, экс-солистка «Фабрики» уже привела в порядок свою фигуру — она примерила прозрачный наряд.
Фото с примерки Сати опубликовала на своей страничке в социальных сетях. Исполнительница выбрала интересный образ: черную юбку, топ, поверх которого надела прозрачную блузку.
«Ну, московские светские вечеринки заждались», — написала она.
Отметим, что Сати отлично выглядит спустя два месяца после родов. Артистка старается держать себя в форме, и результат не заставляет себя ждать. Под прозрачной блузой виднеется лишь небольшой животик, который встречается у всех недавно ставшими мамами женщин.
Знаменитость впервые стала матерью 23 октября. Певица признавалась, что мечтала о домашних родах, но, учитывая обстоятельства поздней беременности, решила воссоздать расслабленную обстановку в перинатальном центре.
Напомним, через месяц после родов Сати вернулась к тренировкам. Правда, порой ей приходится заниматься с ребенком на руках.