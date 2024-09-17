«Я уже и операцию сделала»: Наталья Фриске пожаловалась на изводящий ее недуг

Сестра умершей от рака певицы Жанны Фриске Наталья любит преображаться при помощи пластической хирургии. Экс-солистка группы «Блестящие» страдает от заложенности носа, которую хотела убрать при помощи операции. Но певице она не помогла, и проблема до сих пор остается.

Фриске жалуется, что из-за проблем с носом у нее постоянный насморк и заложенность. Ухудшается ситуация с наступлением холодов.

«С этим ничего не поделаешь. Я уже и операцию сделала, и много чего еще, но не помогает», — рассказала 38-летняя сестра Жанны Фриске.

Устав от постоянной заложенности, Наталья решила лечь под нож хирурга. Она дважды делала ринопластику, но результат не оправдал ее ожиданий. Певица считает, что ошиблась с выбором врача. Однако Фриске больше не настроена на новые операции.

В 2022 году исполнительница впервые стала мамой — она родила дочь Луну. Певица рассказывала, что забеременела при помощи процедуры ЭКО, а биологический отец ребенка является просто донором. При этом ранее Наталья не скрывала, что избранник изменял ей, поэтому она разорвала болезненные отношения, когда ждала ребенка.

Недавно Наталья Фриске сделала пластику груди и живота. Результатом операций знаменитость похвасталась в своих социальных сетях.