Бывшая солистка «Блестящих» продемонстрировала фигуру после пластики

Исполнительница разместила фото, на которых позирует в бане.

«Сегодня чистый четверг. Напарилась от души», — поделилась артистка.

За пару недель до своего 38-летия Наталья Фриске сделала подтяжку груди, восстановление эстетичного вида живота, ушивание диастаза и трансплантацию собственной жировой ткани из одной зоны в другую. Певица признавалась, что мечтала о преображении после родов и подарила его себе. Звезда осталась довольна работой врача и всего медперсонала, который окружил ее заботой и помогал восстанавливаться.

Напомним, 8 апреля 2022 года Фриске родила дочь Луну от парикмахера Александра Титова. Исполнительнице удалось абеременеть с помощью ЭКО. Она заплатила около 800 тысяч рублей за процедуру. В настоящий момент звезда не поддерживает связь с отцом ребенка.

Ранее Наталья Фриске поделилась любимым фото с сестрой Жанной, когда она была беременной.