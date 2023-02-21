«Я – ужасный»: Джигурда пришел к Волочковой с большим букетом, бросив Анисину

Балерина Анастасия Волочкова проводит все свое время с актером Никитой Джигурдой, который женат на фигуристке Марине Анисиной. Семейное положение никак не мешает мужчине уделять танцовщице знаки внимания. На днях он появился у нее с огромным букетом цветов и кнутом.

47-летняя артистка опубликовала в соцсетях видео, на котором Джигурда заходит на ее представление с цветами и необычным аксессуаром. На кадрах актер кричит о том, что является укротителем Волочковой.

«Я великий и ужасный укротитель богини Волочковой», — заявил Никита.

Волочкова польщена таким внимание и отвечает другу взаимностью. Поклонники тем временем волнуются за супругу звезды Марину Анисину. Многие пишут, что Джигурде надо оставить фигуристку и уже сойтись с балериной.

«Укротил метровым агрегатом», «Никита, сделай мне больно. Представляю, как Настя это вопит», «Может, им уже пожениться? Ну сколько можно, ведь реально чувства есть», — пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, как врач преодолела 36-часовую дорогу для помощи балерине Анастасии Волочковой с суставом.